Torino manifestanti lanciano bombe carta | la polizia risponde coi lacrimogeni Diversi feriti in ospedale

A Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato bombe carta durante una protesta. La polizia ha risposto con lacrimogeni, e diversi feriti sono stati portati in ospedale. La situazione rimane tesa e il dibattito politico si accende, con la premier Meloni che condanna le azioni violente.

La guerriglia urbana degli antagonisti a Torino infiamma il dibattito politico. La premier Giorgia Meloni parla di «aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta». Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi definisce gli antagonisti «un pericolo per la democrazia». E davanti alle immagini di un poliziotto circondato e picchiato con spranghe e martelli, interviene anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha telefonato a Piantedosi per esprimere solidarietà all'agente aggredito. Dalla Lega a Forza Italia la maggioranza accusa la sinistra di legittimare certi comportamenti violenti.

