Torino blindata per l’assalto di Akatasuna Guerriglia annunciata ateneo occupato e rinforzi dalla Francia

Torino si prepara a una giornata di tensione. La polizia ha schierato un maxi dispiegamento di agenti in centro, mentre l’università è stata occupata dai manifestanti. La mobilitazione di Askatasuna si avvicina e le forze dell’ordine sono pronte a intervenire, sperando di evitare scontri. La città è sotto stretta sorveglianza, con rinforzi arrivati anche dalla Francia.

Torino blindata, università occupata, maxi dispiego degli agenti in vista della mobilitazione di piazza di Askatasu na in cerca di vendette per lo sgombero. Mancano poche ore al corteo nazionale del centro sociale, appoggiato dai ‘nuovi comunisti del Carc e dalla rete internazionale degli antagonisti. Tante le sigle pronte a ‘riprendersi’ la città: centri sociali, no Tav e il mondo islamista e pro Pal. Annunciata anche la partecipazione di Marco Grimaldi, deputato di Av s. A sfilare saranno circa duecento realtà (si prevedono 15mila manifestanti). I paladini dell’antifascismo, campioni di violenza e scontri, si alleano per un nuovo sabato di guerriglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Akatasuna Università

A Torino si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione a sostegno di Askatasuna, con azioni di guerriglia e diversi agenti feriti.

Il corteo di Askatasuna ha attraversato le strade di Torino in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale simbolo delle battaglie No Tav.

