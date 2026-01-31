Torino assediata Mastrocola | Sento in giro grande paura Al corteo di Askatasuna c’è chi cerca lo scontro

Torino si trova sotto pressione. La scrittrice e editorialista Paola Mastrocola descrive una città in subbuglio, con tensioni che si fanno sentire da giorni. Al corteo di Askatasuna, ci sono chi cerca lo scontro e molta paura tra i residenti. La situazione resta calda e preoccupante.

"Sento in giro grande paura". Paola Mastrocola, scrittrice ed editorialista vive a Torino dove da giorni Askatasuna e centri sociali promettono fuoco e fiammie ecortei incrociati. Anche a Milano oltre che nella città della Mole andranno in scena le prove generali della sinistra per spaccare le città e procedere con la strategia del caos anti governativo. Mastrocola: "Ogni manifestazione è una violenza alla città". La scrittrice, autore di molti volumi sulla scuola in particolare, intervistata dalla Stampa non nasconde la sua preoccupazione sul clima intimidatorio che si respira e il suo scetticismo sulle motivazioni addotte dagli organizzatori del triplice corteo che bloccherà Torino.

