Torino assediata Mastrocola | Sento in giro grande paura Al corteo di Askatasuna c’è chi cerca lo scontro

Da secoloditalia.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino si trova sotto pressione. La scrittrice e editorialista Paola Mastrocola descrive una città in subbuglio, con tensioni che si fanno sentire da giorni. Al corteo di Askatasuna, ci sono chi cerca lo scontro e molta paura tra i residenti. La situazione resta calda e preoccupante.

“Sento in giro grande paura”. Paola Mastrocola, scrittrice ed editorialista vive a Torino dove da giorni Askatasuna e centri sociali promettono fuoco e fiammie ecortei incrociati. Anche a Milano oltre che nella città della Mole andranno in scena le prove generali della sinistra per spaccare le città e procedere con la strategia del caos anti governativo. Mastrocola: “Ogni manifestazione è una violenza alla città”. La scrittrice, autore di molti volumi sulla scuola in particolare, intervistata dalla Stampa non nasconde la sua preoccupazione sul clima intimidatorio che si respira e il suo scetticismo sulle motivazioni addotte dagli organizzatori del triplice corteo che bloccherà Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

torino assediata mastrocola sento in giro grande paura al corteo di askatasuna c8217232 chi cerca lo scontro

© Secoloditalia.it - Torino assediata, Mastrocola: “Sento in giro grande paura. Al corteo di Askatasuna c’è chi cerca lo scontro”

Approfondimenti su Torino Assediata

Torino aspetta il corteo Askatasuna. La scrittrice Mastrocola: «C’è chi cerca lo scontro»

Oggi Torino si prepara a vivere una giornata tesa.

Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: cassonetti in fiamme

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Blitz della Digos: sigilli al centro sociale Askatasuna di Torino

Video Blitz della Digos: sigilli al centro sociale Askatasuna di Torino

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.