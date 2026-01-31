Tony Colombo fa festa al Mama Ines. Il cantante napoletano ha portato sul palco il suo nuovo brano “Predestinato”, raccogliendo applausi e grandi numeri. Fan in delirio e locali pieni, mentre i numeri si moltiplicano sui social e nelle radio. Colombo si conferma protagonista di una scena musicale in piena crescita.

Il panorama della musica napoletana e pop italiana celebra un nuovo capitolo di successo firmato Tony Colombo. L’artista – accompagnato dalla moglie Tina Rispoli e dal manager Giorgio Mascitelli – ha festeggiato il clamoroso riscontro del suo ultimo progetto discografico, “Predestinato”, con un evento sold out al “Mama Ines” di Cercola. Davanti a oltre 800 fan in festa, Tony Colombo ha ribadito il legame indissolubile con il suo pubblico, sancito da numeri che lo proiettano ai vertici delle classifiche nazionali. Uscito lo scorso 9 gennaio, “Predestinato” (alla cui scrittura e alla produzione c’è la collaborazione con Luca Barbato, autore e produttore con cui Tony Colombo condivide da anni un percorso artistico solido e coerente) non ha tardato a farsi sentire nelle rilevazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Tony Colombo, il successo di “Predestinato” consacrato al Mama Ines: un trionfo tra fan e grandi numeri

