Ticino vietate anche le fontanelle pirotecniche nei locali pubblici | divieto in vigore da subito

Da subito, in Ticino, è stato imposto il divieto di usare articoli pirotecnici nei locali pubblici. La decisione, annunciata già qualche tempo fa, è entrata in vigore senza preavviso. Ora, bar, ristoranti e altri spazi chiusi sono ufficialmente fuori limite per le “fontanelle pirotecniche”.

Era un cambiamento già annunciato, ma ora è diventato realtà. In Ticino è ufficialmente entrato in vigore il divieto di utilizzare articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici. La modifica normativa è valida da subito ed è stata resa pubblica oggi attraverso il Bollettino ufficiale. Il provvedimento riguarda anche le cosiddette "fontanelle pirotecniche", finite al centro dell'attenzione dopo la tragedia avvenuta nella notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Proprio quell'episodio ha accelerato l'iter di una revisione normativa già in corso, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza all'interno dei locali.

