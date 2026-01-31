The Voice Kids stasera l’ultima fase delle Blind Auditions

Questa sera si chiude la prima fase di audizioni a The Voice Kids. I giovani talenti si sfideranno ancora una volta davanti ai giudici per conquistare un posto nelle prossime manches. La competizione si fa più intensa, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi avrà la voce più convincente. Intanto, il programma continua a crescere di ascolti, sfidando il forte concorrente di C'è Posta per te.

Questa sera a The Voice Kids si terrà l'ultima fase delle Blind Auditions. Il programma sta crescendo settimana dopo settimana contro un agguerrito C'è Posta per te I coach sono, come sempre: Nek, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. Sono loro a formare fino a quest’ultima fase la propria squadra che poi portano in semifinale. I migliori della propria squadra poi verranno portati dai coach in finale, dove sarà il pubblico a decidere chi vincerà l’edizione. Alla conduzione c’è come sempre Antonella Clerici che, puntata dopo puntata, è riuscita a scalfire la forza di C’è Posta per te e, sebbene non abbia mai vinto, ha comunque rubato punti di share alla concorrenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2026 si è conclusa, segnando l’ingresso di nuovi talenti nelle squadre dei coach.

