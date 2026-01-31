THE VOICE KIDS | ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA I SUPER ASCOLTI E CHIUDE LE SQUADRE

Ultime audizioni per “The Voice Kids”, il talent show dedicato ai più giovani. Antonella Clerici ha festeggiato gli ottimi ascolti e ha chiuso le squadre. La trasmissione va in onda sabato 31 gennaio alle 21, con le ultime “Blind Auditions” che mettono in fila i più promettenti talenti tra i sette e i quattordici anni.

Ultime "Blind Auditions" per "The Voice Kids", la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda sabato 31 gennaio alle 21.30 su Rai1. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Al suo fianco, nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Nelle tradizionali "audizioni al buio", i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.

