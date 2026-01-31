(Adnkronos) – Stasera, sabato 31 gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'The Voice Kids', alle 21.30 su Rai 1 con l'ultimo capitolo delle 'Blind Auditions'. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Al suo fianco, nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Nelle tradizionali 'audizioni al buio', i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su The Voice Kids

Il 10 gennaio alle 21:30 su Rai1 torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti vocali.

Sabato 24 gennaio alle 21:30 su Rai1, torna The Voice Kids con le Blind Auditions.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su The Voice Kids

Argomenti discussi: The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento; Anticipazioni The Voice Kids del 24 gennaio, si torna con le Blind Auditions; The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento; The Voice Kids: anticipazioni terza puntata sabato 24 gennaio!.

The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime 'Blind Audition'Stasera, sabato 31 gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'The Voice Kids', alle 21.30 su Rai 1 con l'ultimo capitolo delle 'Blind Auditions'. adnkronos.com

The Voice Kids, le anticipazioni di sabato 24 gennaioOggi, sabato 24 gennaio in prima serata su Rai1, torna The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. comingsoon.it

L'ultima chance per i nostri Coach di formare il team perfetto è oggi! STASERA la quarta Blind Audition di #TheVoiceKidsIT alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay - facebook.com facebook

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com