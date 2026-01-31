The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Questa sera va in onda la quarta puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici. Gli spettatori potranno seguire lo spettacolo sia in diretta tv che in streaming, con tante performance di giovani talenti pronti a conquistare il pubblico. La serata promette emozioni e sorprese, mentre i giudici si preparano a valutare le voci più promettenti della nuova generazione.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 31 gennaio. Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la quarta puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Scopri come seguire la seconda puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 17 gennaio.

Ecco le informazioni su come seguire la terza puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 24 gennaio.

