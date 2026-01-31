The Paper intervista a Sabrina Impacciatore | La mia Esmeralda? Molto istinto e improvvisazione

Sabrina Impacciatore racconta come ha interpretato Esmeralda. L’attrice spiega che il personaggio si basa molto sull’istinto e sull’improvvisazione. Ha descritto Esmeralda come un’icona, un ruolo che le ha permesso di mettere in mostra la sua capacità di adattarsi e di reagire sul momento. È stata una sfida, ma anche una grande soddisfazione, ha detto, lavorare su un personaggio così spontaneo e naturale.

Un personaggio già icona e l'arte dell'improvvisazione. La nostra video intervista all'attrice, figura chiave del riuscito spin-off di The Office. Su Sky e NOW. Che Sabrina Impacciatore fosse un'attrice versatile e capace lo avevamo capito da tempo: la sua naturale capacità di cambiare registro, adattandosi a ruoli e toni differenti, le è valsa sempre grande apprezzamento. Non ci siamo stupiti più di tanto, quindi, quando nel 2022 l'America l'ha scoperta grazie al ruolo della rigida manager Valentina nella seconda stagione di The White Lotus; un lavoro che l'ha consacrata come attrice internazionale e che le è valso la nomination agli Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

“The Paper”, serie spin-off di “The Office” con Sabrina Impacciatore, è recentemente approdata in Italia.

