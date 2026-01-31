Thais Wiggers in stampelle a Verissimo ricorda l’ex Paul Baccaglini | Una tragedia

A Verissimo, Thais Wiggers si è aperta sulla sua vita attuale. La modella ha parlato della sua felicità con il nuovo compagno, nonostante la differenza d’età che ha fatto discutere. Ricordando anche i momenti difficili, ha raccontato come ha affrontato il dolore e le sfide recenti, tra cui l’incidente che l’ha costretta a usare le stampelle. La sua sincerità ha colpito il pubblico e ha mostrato una donna forte e determinata a ricostruire il suo equilibrio.

Ospite a Verissimo, Thais Wiggers si è raccontata partendo dalla sua vita di oggi. Un presente fatto di nuovi equilibri e di una felicità ritrovata accanto al compagno: una nuova relazione che ha fatto discutere per via della differenza d’età ma che lei vive con estrema serenità. Nel corso dell’intervista, però, lo sguardo è tornato anche al passato e alla perdita di una persona che è stata importante nella sua vita: l’ex fidanzato Paul Baccaglini. “Verissimo”, Thais Wiggers ricorda Paul Baccaglini. Thais Wiggers è entrata nel salotto di Verissimo in stampelle, ma con il sorriso di chi sta vivendo una fase più serena della propria vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

Thais Wiggers ha avuto due relazioni importanti che sono finite male.

Thais Wiggers si presenta a Verissimo con le stampelle.

