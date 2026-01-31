Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo l'incidente e il nuovo amore | 25 anni di differenza ma lui è giovanile

Thais Wiggers si presenta a Verissimo con le stampelle, ancora convalescente dopo l’incidente in montagna. La modella parla del suo nuovo amore, che ha 25 anni in meno, e dice che lui è molto giovanile. La sua voce è ferma, ma si vede che sta ancora facendo i conti con le ferite dell’incidente.

Thais Wiggers si è presentata in studio a Verissimo con le stampelle. La modella non si è ancora ripresa dall'incidente in montagna. Con Silvia Toffanin ha parlato del suo nuovo amore e ha ricordato l'ex fidanzato Paul Baccaglini, morto a 41 anni.

