Thais Wiggers a Verissimo con le stampelle l’incidente e il nuovo amore | 25 anni di differenza

Thais Wiggers si presenta a Verissimo con le stampelle. La modella brasiliana racconta l’incidente in montagna che le ha rotto la caviglia durante le vacanze sulle Dolomiti. Ha spiegato come ha vissuto quei giorni e cosa le è successo esattamente. Tra le parole, ha parlato anche del nuovo amore e della differenza di età di 25 anni. La storica modella si mostra sorridente nonostante l’infortunio e si prepara a riprendersi.

(Adnkronos) – Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo. La modella brasiliana nella puntata di oggi, sabato 31 gennaio, ha raccontato l'incidente avvenuto in montagna – che le ha provocato la frattura della caviglia – durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti. "Stavamo facendo lo slittino sulla neve, solo che sull'ultima curva siamo andati troppo veloci e abbiamo urtato una barriera. Ho messo il piede per attutire l'impatto, ma ho colpito la caviglia", ha raccontato Wiggers. Spazio poi all'amore. Thais Wiggers a Verissimo ha parlato del suo nuovo compagno e ha risposto alle critiche ricevute sui social riguardo alla differenza d’età, lui è più grande di 25 anni: "Nonostante ci sia questa differenza, lui è una persona molto giovanile e sportiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

