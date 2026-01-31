tesi di laurea sui rifiuti zero pescaglia capannori e ascit nello studio di christian triglia

Christian Triglia si è laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, presentando una tesi sui servizi ambientali nelle amministrazioni pubbliche. Ha studiato in particolare tre realtà del territorio lucchese: Pescaglia, Capannori e Ascit Servizi Ambientali.

Christian Triglia si è laureato con una tesi sui servizi ambientali. Un percorso accademico costruito con impegno e attenzione ai temi della sostenibilità si è concluso con successo per Christian Triglia, che si è laureato in Economia con il massimo dei voti, 110 e lode, presentando una tesi dedicata ai servizi ambientali nelle pubbliche amministrazioni, con un focus specifico su tre realtà del territorio lucchese: Comune di Pescaglia, Comune di Capannori e ASCIT Servizi Ambientali. La ricerca di Triglia si inserisce in un contesto in cui la gestione dei rifiuti, l’efficienza dei servizi pubblici e l’adozione di modelli sostenibili rappresentano sfide centrali per gli enti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

