Questa sera si gioca il derby tra Retignano e Stiava nella terza categoria. La partita si svolge alle 14.30 al campo di Retignano. Nel frattempo, alle 14.30, si sfidano anche Lido e Sporting Forte al “Benelli”. È la 17ª giornata nel girone B di Lucca, che corrisponde alla seconda di ritorno, mentre in Massa Carrara siamo alla quarta giornata dopo il giro di boa. Le squadre sono pronte a scendere in campo per una sfida importante in questa fase della stagione.

In Terza categoria siamo alla 17ª giornata che nel girone B di Lucca equivale alla 2ª di ritorno mentre in quello unico di Massa Carrara è la 4ª dopo il giro di boa. Il turno come ormai consuetudine è spezzettato dal venerdì al lunedì. Ieri sera c’è stato l’anticipo derby a tinte giallonere, a Capezzano, fra Nhul Viareggio e Montagna Seravezzina. Oggi invece il match-clou assoluto è alle 14.30 sul sintetico del “Benelli“ dove il Lido di Camaiore ospita lo Sporting Forte dei Marmi (all’andata fu un super 3-3). Turno interno oggi alle 15 sia per il Retignano (che al “Macchiarini-Ricci“ riceve il Veneri) sia per lo Stiava (che al “Martellini“ aspetta il Lucca Ovest). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria Turno interno per Retignano e Stiava. Alle 14.30 il derby Lido-Sporting Forte al “Benelli“

Nella 16ª giornata di calcio di Terza categoria, le tre squadre dell’Alta Versilia, Montagna Seravezzina, Retignano e Terrinca, portano a casa tutte e tre i punti.

