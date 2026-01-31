Terni un defibrillatore al parco di viale Trento in ricordo di Stefano Troiani | Un senso a tutta la città

A Terni, un nuovo defibrillatore è stato installato nel parco di viale Trento. La famiglia Troiani ha deciso di donarlo in memoria di Stefano, per mettere a disposizione della comunità uno strumento che può fare la differenza in caso di emergenza. La presenza di questo dispositivo rappresenta un gesto concreto di attenzione e solidarietà per tutta la città.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.