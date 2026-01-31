Tenta la bicicletta ma l' esito è comico | scivolone e risate sui social

Durante il Match for Hope 2026 in Qatar, si è visto uno spettacolo inaspettato e divertente. Eden Hazard e Marcelo, insieme ad altri volti noti, stavano facendo una gara di beneficenza quando uno di loro ha deciso di provare a pedalare in bicicletta. La scena è finita con uno scivolone comico e un sacco di risate sui social. Tutti si sono divertiti a vedere il momento, che ha rotto la serietà dell’evento.

Siparietto divertente al Match for Hope 2026, la gara di beneficenza andata in scena in Qatar con protagonisti campioni del calcio come Eden Hazard e Marcelo insieme a volti noti del web. Uno dei giocatori prova una spettacolare bicicletta, ma l’esecuzione si trasforma in un’acrobazia mal riuscita e in una rovinosa caduta a terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tenta la bicicletta ma... l'esito è comico: scivolone e risate sui social Approfondimenti su Match for Hope 2026 Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio ?Diego Baroni, il 14enne scomparso da 6 giorni: le ricerche senza esito e gli appelli disperati sui social. La mamma: «Aiutatemi a trovarlo» Da sei giorni, Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni, è scomparso da San Giovanni Lupatoto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Match for Hope 2026 Argomenti discussi: Tenta di rubare una bici elettrica in un condominio, arrestato per rapina impropria; Tenta il furto di bici elettrica, arrestato plurigiudicato; Tenta di rubare una bici elettrica in un condominio, bloccato dai residenti: arrestato dalla polizia; Rapina in stazione, gli ruba la bicicletta elettrica e per fuggire gli sferra un pugno al volto: arrestato 50enne. RUBA PRIMA UNA BICICLETTA E POI MERCE DA UN SUPERMERCATO: 39ENNE FERMATO ED ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di tentato fur - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.