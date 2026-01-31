Tenore e scultore addio a Loris Piva Zanardi | Una perdita dolorosa

È morto Loris Piva, il tenore e scultore che aveva il dono di unire arte e musica. La sua voce, che aveva incantato con l’Aida, ora si spegne, ma le sue sculture e le storie che amava raccontare rimangono vive tra amici e conoscenti. Zanardi lo ricorda come una perdita dolorosa, un artista che sapeva far sorridere anche nei momenti difficili.

Con la sua voce da tenore canterà l'Aida agli angeli, ma non mancherà di raccontargli una barzelletta delle tante con cui faceva sorridere chi lo incontrava, o forse gli leggerà una delle sue belle ed emozionanti poesie in vernacolo e non potrà non mostrare una delle tante sculture ricavate da tronchi e rami di legno spiaggiati sulla sabbia del mare al lido di Volano. Sono tanti i codigoresi che hanno immaginato l'incontro con gli angeli di Loris Piva, spentosi ieri a 91 anni dopo un ricovero di circa un mese e mezzo presso l'ospedale del Delta, al quale verrà dato l'ultimo saluto lunedì prossimo alle 14,30 nella millenaria basilica di Pomposa.

