Demond Wilson, famoso per aver interpretato Lamont Sanford nella serie cult Sanford and Son, è morto a 79 anni. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo, dove Wilson ha lasciato un segno indelebile. Molti colleghi e fan ricordano con affetto il suo talento e il ruolo che lo ha reso un’icona della televisione americana.

È scomparso all’età di 79 anni Demond Wilson, celebre attore statunitense noto per il ruolo di Lamont Sanford nella sitcom cult Sanford and Son (1972-77). Wilson è deceduto venerdì mattina nella sua abitazione di Palm Springs, California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio, Demond Wilson Jr., che ha dichiarato a Tmz: “Lo amavo. È stato un grande uomo.” Nato a Valdosta, Georgia, il 13 ottobre 1946, Grady Demond Wilson è cresciuto a New York, dove ha studiato danza e si è esibito fin da giovanissimo all’ Apollo Theater di Harlem. Proveniente da una famiglia afroamericana profondamente religiosa, da ragazzo ha anche svolto il servizio di chierichetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Televisione in lutto, addio a un vero mito: “Ci mancherai”

Approfondimenti su Sanford and Son

Ultime notizie su Sanford and Son

