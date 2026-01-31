Tar conferma posizione Rocco | ricorso rigettato chiaro il percorso legale seguito

Il Tar ha confermato la posizione del ministro Rocco, respingendo il ricorso contro la sua nomina. La decisione mette fine a una battaglia legale iniziata da chi contestava la sua scelta. Ora si attende solo il passo successivo, senza ulteriori ostacoli sulla strada del ministro.

Il Tar ha confermato la posizione del ministro Rocco, rigettando il ricorso presentato contro la sua nomina. La decisione, emessa in via definitiva, ha chiuso un capitolo di incertezza giuridica che si trascinava da mesi. Il ricorso, presentato da un gruppo di soggetti interessati, mirava a impugnare la validità del provvedimento che ha assegnato al ministro Rocco l’incarico in questione, sostenendo che la procedura seguita non fosse conforme alle norme sull’accesso alle posizioni aperte. Il tribunale amministrativo ha invece ritenuto che tutte le fasi del procedimento siano state rispettate nei tempi e nei termini previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

