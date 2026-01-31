Tali e Quali le pagelle del 30 gennaio | Malgioglio spietato 6 Siani si emoziona 9
E’ andato in onda il super finale di Tali e Quali Show, condotto da Nicola Savino. La puntata ha visto i giudizi di Malgioglio, che ha dato un 6, e di Siani, che si è emozionato e ha ricevuto un 9. La gara tra i comici e imitatori si è conclusa con tanti momenti di spettacolo e qualche sorpresa.
Super finale per Tali e Quali Show, il programma condotto da Nicola Savino e spin off di Tale e Quale Show guidato da Carlo Conti. La trasmissione è arrivata al capolinea il 30 gennaio con una finalissima avvincente e ricca di colpi di scena. Al bancone dei giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Ospiti speciali Nino Frassica e Alessandro Siani. Scopriamo le pagelle e il vincitore di questa edizione. Nicola Savino è il perfetto direttore d’orchestra. Voto: 8. Nicola Savino si conferma anche nella finale di Tali e Quali Show come una presenza centrale e fondamentale. Il conduttore ha saputo fare sua la trasmissione, rendendola frizzante al punto giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it
