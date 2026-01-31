E’ andato in onda il super finale di Tali e Quali Show, condotto da Nicola Savino. La puntata ha visto i giudizi di Malgioglio, che ha dato un 6, e di Siani, che si è emozionato e ha ricevuto un 9. La gara tra i comici e imitatori si è conclusa con tanti momenti di spettacolo e qualche sorpresa.

Super finale per Tali e Quali Show, il programma condotto da Nicola Savino e spin off di Tale e Quale Show guidato da Carlo Conti. La trasmissione è arrivata al capolinea il 30 gennaio con una finalissima avvincente e ricca di colpi di scena. Al bancone dei giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Ospiti speciali Nino Frassica e Alessandro Siani. Scopriamo le pagelle e il vincitore di questa edizione. Nicola Savino è il perfetto direttore d’orchestra. Voto: 8. Nicola Savino si conferma anche nella finale di Tali e Quali Show come una presenza centrale e fondamentale. Il conduttore ha saputo fare sua la trasmissione, rendendola frizzante al punto giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tali e Quali, le pagelle del 30 gennaio: Malgioglio spietato (6), Siani si emoziona (9)

Approfondimenti su Tali Quali

Il 23 gennaio, Tali e Quali ha aggiornato gli spettatori con le pagelle dei concorrenti.

Ecco le pagelle del 16 gennaio di Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show alla sua quinta edizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tali Quali

Argomenti discussi: Tali e Quali, la finale; Anticipazioni Tali e Quali del 30 gennaio, stasera la finale: chi vincerà; Tali e Quali, Daniele Quartapelle (Renato Zero) vince la quinta edizione; Chi vincerà la finale di Tali e Quali 2026?.

Tali e Quali, le pagelle della finale: Alessia Marcuzzi si infortuna (5), Francesco, Veronica e Daniele i migliori. Chi ha vinto la serataDopo tre serate di gara si è conclusa con la finalissima l'esperimento Tali e Quali, lo spinoff di Tale e Quale riservato ai personaggi non famosi. A ... leggo.it

Tali e Quali 2026: il vincitore è Daniele Quartapelle con Renato Zero, la classifica completaDaniele Quartapelle ha vinto la finale di Tali e Quali 2026 interpretando Renato Zero. Vinse già nel 2022. Sul podio Veronica Perseo con Lady Gaga e Francesco Divito con Antonella Ruggiero, ... fanpage.it

Tali e quali, le pagelle: Berti polemica (5), standing ovation per Raffaele e Paolo (10), Cristina commuove (8), Malgioglio esce dallo studio (4). I finalisti - facebook.com facebook