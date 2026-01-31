Il ministro Tajani chiede all’Unione europea di cambiare rotta e di inglobare i Paesi balcanici, ritenendoli fondamentali per la pace. Intanto, l’Italia si prepara a inviare carabinieri in Medio Oriente, a Rafah e in Cisgiordania, per contribuire alle missioni di pace. Sul fronte diplomatico, il governo italiano si dice soddisfatto: tutte le richieste fatte dopo la strage di Crans Montana sono state accolte.

L’Italia è fiduciosa sulle possibilità di dialogo apertesi in Iran, è pronta a inviare i carabinieri a Rafah e in Cisgiordania per missioni di pace, mentre sulla questione della strage di Crans Montana le nostre richieste sono state tutte accolte. Il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, parla a tutto campo della politica internazionale. Non risparmiando critiche all’Unione europea. L’Unione europea. “L’Unione Europea deve diventare qualcosa di diverso da quello che è stata fino a adesso, in tanti si lamentano che non sta svolgendo il ruolo che potrebbe avere Fermo restando che senza l’Europa sarebbe peggio, dobbiamo provare a cambiare dal di dentro”, ha detto il titolare della Farnesina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tajani: “L’Unione europea cambi e inglobi i Paesi balcanici: determinanti per i processi di pace”

