Tabellone WTA Ostrava 2026 | Maria e Arango al via occhi su Bartunkova

La WTA torna all’Ostrava Arena dopo oltre tre anni con un torneo WTA 250. Maria e Arango sono in campo già dalla prima giornata, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla giovane Bartunkova, che sta facendo parlare di sé. La competizione promette di regalare partite emozionanti tra talento emergente e veterane.

La WTA ritorna alla Ostrava Arena oltre tre anni dopo l'ultima volta, e lo fa con un WTA 250 che riunisce parecchio talento giovane ceco assieme a giocatrici d'esperienza. Ci si era lasciati con uno dei match più spettacolari del 2022, un Krejcikova-Swiatek vinto dalla ceca dopo una finale vissuta a suon di vincenti dalle due parti, ma quello era un WTA 500 che aveva visto vincere anche Aryna Sabalenka nel 2020 e Anett Kontaveit nel 2021. Stavolta la numero 1 del seeding è l'esperta tedesca Tatjana Maria, mentre in basso la numero 2 è la colombiana Emiliana Arango. Come detto, però, questo è il torneo delle ceche di maggiore o minore prospettiva: in tabellone ci sono sei giocatrici di casa, ed eccetto Tereza Martincova, che ha 31 anni, per le altre non si va oltre i 23 di Vidmanova.

