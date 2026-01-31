La svizzera Belinda Bencic punta al terzo titolo ad Abu Dhabi, nel torneo WTA 500 che si disputa sui campi che hanno ospitato anche un famoso show di tennis maschile. Bencic cerca il tris in quattro anni, dopo aver già vinto due volte in questa sede.

Tentativo di tris per Belinda Bencic ad Abu Dhabi, nell’unico WTA 500 della stagione. La svizzera cercherà di fare suo per la terza volta in quattro anni il torneo che è nato di recente sui campi che hanno in passato ospitato una celebre esibizione a lungo solo maschile e, negli ultimi anni, diventata anche femminile. Per l’elvetica una notevole occasione dopo l’uscita al secondo turno degli Australian Open. Nel suo lato di tabellone, con tutta l’imprevedibilità del caso, c’è la lettone Jelena Ostapenko, che potrebbe trovarsi davanti a lei ai quarti di finale. A parte lei, e la danese Clara Tauson in semifinale, le avversarie appaiono potenzialmente gestibili, ma si sa che qui le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Abu Dhabi 2026: Belinda Bencic a caccia del tris

