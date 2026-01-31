Svolta sui minorenni | censiti quasi tutti

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato i dati sui minori in carico ai servizi sociali. Ora, quasi tutti i minorenni coinvolti sono censiti e inseriti in una mappa dettagliata. Si tratta di un passo importante per capire meglio la situazione e migliorare le politiche di assistenza. La mappatura non è statica: viene aggiornata regolarmente e permette di avere una visione precisa di come vengono gestiti i casi di affidamento e accoglienza.

di Maria Teresa Bellucci* Non una fotografia statica, ma una mappatura capillare e aggiornata dell'intero sistema di presa in carico dei minori: è questo il valore aggiunto del Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui minorenni in carico ai servizi sociali, in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali. Un'indagine censuaria, costruita direttamente con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), che supera definitivamente i limiti delle rilevazioni campionarie del passato su base regionale. In questi tre anni, come Ministero abbiamo investito su un modello di raccolta dati strutturato, coinvolgendo agli ATS titolari della funzione assistenziale nell'inserimento diretto delle informazioni nel Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS).

