Sviluppatori si orientano verso piattaforme alternative Microsoft resta in ombra nel panorama console

Gli sviluppatori di videogiochi preferiscono le console di Sony e Nintendo, lasciando in secondo piano la piattaforma Xbox Series X|S di Microsoft. Sempre più spesso scelgono di lavorare su hardware che garantisce maggiore pubblico e più possibilità di vendita. Microsoft, invece, resta in ombra nel mercato delle console, con meno progetti dedicati e meno attenzione da parte degli sviluppatori.

Gli sviluppatori di videogiochi stanno spostando il loro interesse verso le console di Sony e Nintendo, mentre la piattaforma Xbox Series XS si trova sempre più in disparte. Secondo un'indagine annuale condotta dalla Game Developers Conference su oltre 2.300 professionisti del settore, solo il 20% degli sviluppatori ha espresso interesse a creare giochi per la famiglia Xbox, un dato che segna un netto calo rispetto alle altre console. Il 40% ha scelto PlayStation 5, il 39% ha indicato la Switch 2 di Nintendo come piattaforma preferita per i progetti futuri. Il dato più significativo è che il PC, con l'80% di consenso, rimane l'ambiente di sviluppo principale, confermando la sua posizione dominante nel panorama creativo del gaming.

