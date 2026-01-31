sviluppatori si orientano verso piattaforme alternative abbandonando progressivamente il mercato xbox

La maggior parte degli sviluppatori di videogiochi sta lasciando il mercato Xbox. Solo il 20% di loro, secondo un sondaggio della Game Developers Conference, intende ancora investire nelle nuove console Microsoft. La tendenza è chiara: molti preferiscono puntare su piattaforme alternative, abbandonando progressivamente Xbox Series X|S.

Solo il venti per cento degli sviluppatori di videogiochi intervistati nell’ambito del sondaggio annuale della Game Developers Conference ha dichiarato di voler investire attivamente nello sviluppo per Xbox Series XS, un dato che segna un netto abbandono del mercato da parte della comunità creativa. Il dato, raccolto tra oltre duemila trecento professionisti globali, mette in evidenza un trend preoccupante per Microsoft, che fino a oggi ha cercato di consolidare Xbox come piattaforma centrale per l’ecosistema gaming. Contemporaneamente, il quaranta per cento degli sviluppatori ha scelto PlayStation 5 come preferita, mentre il trentanove per cento ha optato per Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

