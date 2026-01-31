Svenire per non morire | perché Gunther–Styles è uno dei migliori match della storia

Gunther e AJ Styles hanno regalato uno dei match più intensi della storia del wrestling. Per circa venti minuti, i due si sono affrontati senza risparmiarsi, portando il pubblico nel vivo di un combattimento che ha più che mai dimostrato cosa significa davvero la disciplina. Svenire per non morire, questo è stato il messaggio che è passato tra colpi e sofferenza.

Gunther contro AJ Styles non è stato un match di wrestling, ma l'essenza della disciplina stessa. Un dramma sportivo e umano raccontato per circa venti minuti, colpo dopo colpo, dolore dopo dolore. Alla Royal Rumble 2026, in Arabia Saudita, la WWE ha scelto una strada chiara e, per una volta, coraggiosa: raccontare una storia senza protezioni narrative. Gunther ha dominato dall'inizio alla fine. Nessun equilibrio artificiale, nessuna illusione di parità costruita per tenere in vita una suspense finta. Il match non ha mai mentito. AJ Styles entra nel ring in una condizione evidente. È lo sfavorito.

