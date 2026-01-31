Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole hanno pubblicato gli avvisi per le supplenze 2026. La procedura di interpello, confermata dall’OM n. 882024, partirà quando le graduatorie saranno esaurite. In quel momento, le scuole potranno chiamare i docenti disponibili, senza più aspiranti in lista. La fase si apre solo al termine delle assegnazioni, garantendo che tutti abbiano avuto la possibilità di accettare l’incarico.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

