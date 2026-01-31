La decisione è arrivata: niente più modifiche al progetto della superstrada di San Marino. Domenica Spinelli avverte che continuare a cambiare i piani rischia di allungare i tempi di realizzazione e di perdere i finanziamenti già garantiti. La questione ora si concentra sulla volontà di rispettare i tempi e le risorse già stanziate, senza ulteriori ritardi o spese impreviste.

No a ulteriori modifiche al progetto della superstrada di San Marino. Rischiamo non solo di allungare i tempi – avverte Domenica Spinelli – ma pure di perdere le garanzie sui finanziamenti. Nel mirino della senatrice di FdI, c'è il Comune di Rimini. Nell'ultimo incontro operativo avuto con Anas, sono emerse infatti alcune variazioni che si potrebbero apportare al progetto, dopo quelle chieste e già ottenute dal Comune. "Il percorso burocratico risulta oggi incardinato su un progetto aggiornato che ha già recepito gran parte delle osservazioni dei territori e definito gli interventi principali per sicurezza e fluidità della viabilità, comprese le nuove rotatorie e le opere di integrazione locale.

© Ilrestodelcarlino.it - "Superstrada, basta modifiche . Così perdiamo tempo e denaro"

