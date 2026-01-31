La svizzera Malorie Blanc ha vinto il SuperG a Crans Montana con un’ottima discesa. La giovane di 22 anni ha chiuso in 1'17

Una discesa capolavoro, quella della 22enne svizzera Malorie Blanc, che le consente la vittoria al SuperG femminile di Crans Montana con il tempo di 1'17"34. Ottime notizie, però, anche dalle nostre azzurre con il secondo tempo della bergamasca Sofia Goggia (1'17"52) e il quarto della lecchese Roberta Melesi (1'17"76). Al terzo posto l'americana Breezy Johnson (1'17"70). Non è andata bene, invece, a Federica Brignone (16esima) ma soprattutto lo psicodramma di Laura Pirovano, davanti a tutte fino a due passi del traguardo ma uscendo all'ultima curva ha davvero perso un'occasione colossale per vincere la gara visto l'ampio vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperG, splendida Goggia: seconda. Melesi quarta, vince la svizzera Blanc

Approfondimenti su SuperG Svizzera

La svizzera Malorie Blanc ha vinto il supergigante di Crans Montana, battendo la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio.

A Crans Montana Blanc, la gara di SuperG si è svolta dopo la cancellazione di ieri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su SuperG Svizzera

Argomenti discussi: Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori.

LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Goggia torna sul podio! Beffa Melesi, colossali rimpianti per PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.58 Melesi ... oasport.it

SuperG, a Crans Montana Blanc in testa davanti a Goggia, poi Melesi. Brignone 15ªDopo la discesa cancellata ieri, in pista per l'ultima gara femminile prima dei Giochi di Milano-Cortina ... msn.com

La splendida Basilica situata in cima alla collina di Superga durante la prima sera del 2026 Torino - facebook.com facebook