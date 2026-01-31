suoni intrecciati dal vivo

Questa sera alle 21.30 al Torrione san Giovanni si tiene un concerto del ‘Dan Weiss Quartet’ con il progetto ‘Unclassified Affections’. L’evento fa parte della rassegna ‘Jazz Club’ e promette un’esibizione dal vivo, con suoni intensi e coinvolgenti. La band si prepara a far ascoltare il suo jazz sperimentale in una location storica della città.

Oggi, alle 21.30, al Torrione san Giovanni, ospiti del ‘Jazz Club’, il ‘ Dan Weiss Quartet ’ con il progetto ‘ Unclassified Affections ’. Guidato dal percussionista Dan Weiss, il quartetto esplora ritmi complessi e forme aperte in continuo movimento. Con ‘Unclassified Affections’, viene presentato un progetto di grande intensità e ricercatezza, che si colloca tra le espressioni più originali del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal percussionista e compositore Dan Weiss il quartetto esplora strutture ritmiche complesse e forme aperte, dando vita a una musica in continuo movimento, densa di dettagli e profondamente espressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

