Sull' assegno unico aumenti dell' 1,4% da febbraio nuove fasce Isee e pagamenti automatici | cosa c' è da sapere

Da febbraio l'assegno unico aumenterà dell'1,4%. L'Inps ha annunciato che ci saranno nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Le famiglie riceveranno cifre leggermente più alte rispetto a quest'anno, con le modifiche che entreranno in vigore all'inizio del prossimo mese.

L’assegno unico nel 2026, a partire da febbraio, subisce una rivalutazione dell’1,4% a causa dell’inflazione, con importi massimi per figlio che salgono a circa 203,80 euro mensili e minimi a 58,30 euro. L’Inps ha pubblicato i nuovi importi rivalutati secondo l’adeguamento annuale al costo della vita. Sull'assegno unico aumenti da febbraio Adeguamenti della mensilità e nuclei familiari Fasce di reddito e pagamenti automatici Sull’assegno unico aumenti da febbraio L’assegno unico universale, dunque, subisce un aumento dell’1,4% a partire da febbraio 2026. L’Isee usato per calcolare l’importo dell’assegno a febbraio sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L'Inps ha annunciato che da febbraio 2026 l’assegno unico aumenterà dell’1,4%.

