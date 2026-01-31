Sulemana la proposta della Roma piaceva più di quella del Napoli all’Atalanta

La Roma si è fatta avanti più forte del Napoli per Kamaldeen Sulemana. L’Atalanta, invece, aveva anche l’interesse del Napoli e della Roma, ma alla fine i biancocelesti sembrano aver preferito la proposta del club giallorosso. La trattativa si è fatta più calda negli ultimi giorni, con il giocatore che potrebbe presto cambiare maglia.

Si è parlato molto di Kamaldeen Sulemana al Napoli. Per il classe 2002 dell'Atalanta c'era anche l'interesse della Roma, ma secondo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni, il club azzurro sarebbe stato in vantaggio sulla squadra di Gasperini. L'edizione odierna del Corriere di Bergamo ha scritto sulle proposte arrivate all'Atalanta per Sulemana: "Il blitz turco per Lookman ha congelato la partenza di Sulemana, finito nei radar sia del Napoli che della Roma. Il club allenato da Gasperini nelle ultime ore aveva fatto uno scatto in avanti per l'attaccante ghanese classe 2002 voluto in estate da Juric.

