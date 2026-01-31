sul palco le musiche dei film disney

GROSSETO I concerti di Fondazione Grosseto Cultura al Giannetti. Oggi alle 17, nell’auditorium "Carlo Cavalieri" dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, torna la rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura". Sul palco si alterneranno i docenti della scuola diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, con esibizioni che vanno dalla musica classica al repertorio moderno. L’ingresso è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. In occasione degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 5 euro. Il primo concerto, dal titolo "Disney Songs", vedrà protagonisti Simona Viganò, soprano, e Alessio Manini al pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

