La vicenda si fa sempre più intricata. Un gioielliere che sparò ai ladri e un carabiniere che uccise un siriano durante un’operazione devono ora risarcire i familiari delle vittime. La giustizia ha deciso così, in un quadro che si fa sempre più complicato, con il rischio di pagare anche chi prova a difendersi o a fare il suo lavoro. La situazione mostra come spesso, anche in casi di difesa personale o di servizio, si finisca per pagare un prezzo molto alto.

Piove sempre sul bagnato: e quella che viene giù è una tempesta giudiziaria che si abbatte anche economicamente contro chi prova a difendersi, a nome dello Stato, o in prima persona, dal crimine che pensa di poter agire indisturbato. Il risultato è una beffa elevata al quadrato che, nei casi del gioielliere Mario Ruggero – che si difese e reagì a una rapina sparando ai ladri all’ennesimo abuso criminale subìto –. E in quello del vicebrigadiere Marroccella – il carabiniere che sparò per fermare un siriano irregolare che aveva già ferito un collega – indigna e sconcerta. Ma veniamo ai fatti, e ai conti da saldare a parenti delle vittime e alla Giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sul lastrico con beffa, gioielliere che sparò ai ladri e carabiniere che uccise un siriano in azione devono risarcire i “cari” delle vittime

Approfondimenti su Gioielliere Carabiniere

Questa volta il gioielliere finisce nel mirino di una sentenza che fa discutere.

Un carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ucciso un uomo siriano accoltellato da un altro soggetto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gioielliere Carabiniere

Argomenti discussi: Sanità vibonese, l’Asp restituisce alla Regione 2,6 milioni stanziati a novembre per incrementare i Lea: Una beffa · ilvibonese.it.