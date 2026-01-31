Su che canale vedere in tv Alcaraz-Djokovic? Orario e streaming | addio diretta in chiaro

La finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic non sarà più visibile in chiaro. La partita andrà in onda solo su canali a pagamento e streaming dedicato, lasciando gli appassionati senza possibilità di seguirla gratuitamente come in passato. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto chi aveva sperato di vedere in diretta la sfida tra i due campioni. La sfida si giocherà domenica alle 9 del mattino, ma senza copertura televisiva gratuita.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella finale degli Australian Open 2026, che andrà in scena domenica 1° febbraio (ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne. In terra oceanica verrà messo in palio il primo Slam della stagione e si preannuncia un confronto altamente appassionante, equilibrato e avvincente tra il numero 1 del mondo e il prossimo numero 3 del ranking ATP: chi riuscirà a spuntarla tra il 22enne spagnolo e il 38enne serbo? L’iberico si presenterà all’appuntamento dopo aver spuntata al quinto set contro Alexander Zverev nonostante i crampi e inseguirà la sua prima affermazione agli Australian Open, in modo da diventare il più giovane tennista della storia a completare il Career Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

