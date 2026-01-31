Su auto rubata a una associazione di volontariato

La polizia municipale ha fermato un’auto nella zona di piazza Puccini e ha scoperto che era stata rubata a un’associazione di volontariato. Dentro l’auto, gli agenti hanno trovato attrezzi da scasso, sostanze stupefacenti e altra refurtiva. Ora sono in corso le verifiche per capire chi ci fosse dietro questa operazione.

Refurtiva, attrezzi da scasso e sostanze stupefacenti. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della polizia municipale in un'auto fermata qualche giorno fa nella zona di piazza Puccini. Le pattuglie del reparto pronto intervento durante il servizio di controllo del territorio hanno notato un veicolo.

