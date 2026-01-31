Studio europeo su neuroscienze svela nuove vie per comprendere il funzionamento cerebrale

Durante una conferenza internazionale a Genova, ricercatori europei hanno presentato un nuovo capitolo dello studio sul cervello. Le neuroscienze stanno aprendo strade diverse per capire come funziona il nostro cervello, con scoperte che potrebbero cambiare il modo in cui affrontiamo le malattie neurologiche. La ricerca continua, ma intanto si fanno passi avanti concreti.

A Genova, durante una conferenza internazionale dedicata alle neuroscienze, è stato presentato un nuovo capitolo della ricerca europea sul cervello. Il progetto, coordinato da Mnesys, una rete di istituti di ricerca con sede in diverse nazioni dell'Unione, ha portato a scoperte significative sulle interazioni tra cellule nervose e sui meccanismi che regolano l'apprendimento, la memoria e le risposte emotive. I risultati, frutto di un'analisi su oltre 10 mila campioni cerebrali raccolti in otto paesi europei, hanno rivelato pattern di attivazione neuronale finora invisibili grazie a nuove tecniche di imaging e modelli computazionali.

