Studio di fattibilità per nuova area urbana nella valle di Gela in fase di analisi territoriale

La regione ha avviato uno studio di fattibilità per la creazione di una nuova area urbana nella valle di Gela. I tecnici stanno analizzando il territorio per capire se è possibile sviluppare una “new town” nell’ampia piana del ragusano. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni e incontri tra enti locali e progettisti. Al momento, non ci sono ancora dettagli sul progetto o sui tempi di realizzazione. La zona, nota per il suo ruolo industriale, potrebbe presto cambiare volto con questa iniziativa.

Un progetto strategico per lo sviluppo urbano della Sicilia sud-orientale è in fase di valutazione: l'analisi territoriale per la realizzazione di una nuova area urbana, definita "new town", si concentra sull'ampia piana di Gela, nel ragusano. L'iniziativa, ancora in fase di studio di fattibilità, punta a definire le aree idonee per un insediamento strutturato che possa rispondere alle esigenze di espansione demografica, di sviluppo economico e di riqualificazione del territorio. Il è su aree agricole e marginali, già individuate come potenziali siti per l'insediamento, con particolare attenzione alla disponibilità di infrastrutture esistenti, alla conformazione del terreno e alle ricadute ambientali.

