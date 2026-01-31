Studenti vincono i biglietti per le Olimpiadi ma spariscono | Forse sono stati venduti

Gli studenti che avevano vinto i biglietti per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono scomparsi. I biglietti, che avevano ottenuto in modo legittimo, sono stati ritirati e si pensa che siano stati rivenduti. La vicenda sta facendo discutere tra gli studenti e le autorità, mentre ancora non si sa chi abbia venduto i tagliandi o come siano finiti nelle mani di altri.

Biglietti vinti dagli studenti delle scuole superiori per vedere una gara delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma ora sono stati ritirati e (forse) venduti. La delusione è comprensibile tra gli studenti e i genitori della terza E dell'Istituo comprensivo Galilei di Tradate (Varese).

