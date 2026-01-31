Studenti delle medie si sentono male dopo aver bevuto dal rubinetto della scuola portati in ospedal

Sei studenti della scuola media “Anna Frank” di Lugagnano, frazione di Sona, sono finiti in ospedale dopo aver avuto problemi dopo aver bevuto acqua dal rubinetto negli spogliatoi. La scuola ha chiamato i soccorsi e ora si attende di capire cosa abbia causato il malessere.

Sei studenti della scuola media “Anna Frank” di Lugagnano, frazione di Sona in provincia di Verona, hanno accusato malessere dopo aver bevuto acqua direttamente dal rubinetto negli spogliatoi, subito dopo la lezione di educazione fisica. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 30 gennaio 2026. Tre tra i ragazzi, colpiti da sintomi lievi come nausea e vertigini, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona, dove sono stati valutati e successivamente dimessi. Gli altri tre hanno manifestato disagi simili ma si sono ripresi autonomamente. Nessun caso è stato considerato grave, e non ci sono stati ulteriori effetti tra il personale scolastico o altri alunni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti delle medie si sentono male dopo aver bevuto dal rubinetto della scuola, portati in ospedal Approfondimenti su Anna Frank Si sentono male dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola: 4 studenti in ospedale a Ischia Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola. Ischia, malori dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola: 4 studenti in ospedale Quattro studenti di un istituto superiore di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati dopo aver manifestato malori improvvisi consumando acqua minerale acquistata in scuola. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Anna Frank Argomenti discussi: Studenti delle medie si sentono male dopo aver bevuto dal rubinetto della scuola, portati in ospedale. L'ordinanza vieta l'uso dell'acqua; Registro elettronico, gli alunni delle medie non potranno più accedere: d'ora in poi si potrà fare solo con Spid o Cie; Giorno della Memoria, il Comune di Fucecchio conferisce la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi; Registro elettronico con SPID: cosa cambia per famiglie e studenti. Studenti delle medie si sentono male dopo aver bevuto dal rubinetto della scuola, portati in ospedale. L'ordinanza vieta l'uso dell'acquaSONA (VERONA) - Sei studenti della scuola media Anna Frank di Lugagnano, nel comune di Sona in provincia di Verona, al termine della lezione ... msn.com Dalle elementari alle medie: il Patentino digitale cresce con i ragazziNeoConnessi Young si allarga alle scuole secondarie di primo grado con un percorso validato da pediatri, psicologi e Polizia postale. L'obiettivo: 15 ... repubblica.it MilanoPaviaTV - Canale78 I 650 studenti delle scuole medie Pascoli di Voghera hanno bisogno di una nuova palestra e la preside Maria Teresa Lopez, che pochi anni fa aveva lottato con le unghie per ottenere quella attuale, ormai quasi inservibile, lancia un - facebook.com facebook Conegliano ospita Ecospeed competition: studenti delle scuole medie in gara con automobiline ecosostenibili per la mobilità del futuro. #Veneto #Treviso #Eventi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.