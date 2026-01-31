L’esercito israeliano conferma ora ufficialmente che le vittime civili a Gaza sono oltre 70mila. È la prima volta che accetta le stime del ministero della Salute di Gaza, fatte dal 7 ottobre scorso. La cifra impressiona e mostra l’entità della crisi nel territorio, dove i civili continuano a pagare il prezzo più alto.

Nelle prossime ore, a partire da domenica, verrà riaperto il valico di Rafah al confine con l'Egitto, secondo quanto comunicato da Israele. Era chiuso da maggio 2024. Ma sarà consentito solo il traffico pedonale in entrata e in uscita. Quindi non ai camion che trasportano merci e dunque aiuti umanitari. È comunque una buona notizia per le migliaia di persone palestinesi ancora in attesa di evacuare per motivi di salute, tra questi pazienti con patologie oncologiche o croniche, insufficienza renale oppure con gravi lesioni provocate dalle esplosioni, amputazioni e ustioni. Nelle stesse ore Barcellona ha ricordato la piccola Hind Rajab: la bambina di cinque anni rimasta chiusa in un auto crivellata dai colpi israeliani prima di morire a sua volta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Striscia di Gaza, la conferma dell'esercito israeliano: ci sono state più di 70mila vittime

Approfondimenti su Striscia Gaza

La guerra nella Striscia di Gaza continua a far parlare di sé.

Da quando è iniziato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un bambino ogni giorno è stato ucciso dall'esercito israeliano, secondo quanto riferito dall'UNICEF.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia Gaza

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dalla spiaggia della Striscia di Gaza puoi vedere in faccia il piano genocida di Israele; Gaza, Israele annuncia la riapertura del valico di Rafah ma solo per le persone; Come si vive oggi a Gaza.

Gaza: 12 morti per raid israeliani, anche bambiniLe incursioni hanno colpito il nord e il sud della Striscia, compreso un appartamento a Gaza City e una tenda a Khan Younis, secondo quanto riferito dai funzionari degli ospedali Nasser e Shifa ... ilsole24ore.com

Gaza, raid israeliano nel centro della Striscia. Domenica riapre il valico di Rafah con l’EgittoIraele ha annunciato che riaprirà nel fine settimana il valico pedonale di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, principale porta di accesso della Striscia verso l’esterno ... ilsole24ore.com

Hind Rajab, la bambina di Gaza ritrovata morta nella Striscia il 29 gennaio 2024 dopo essere rimasta intrappolata in un'automobile sotto il fuoco israeliano per ore accanto ai cadaveri dei suoi parenti - facebook.com facebook

"Una nuova Gaza", ecco come gli Usa vogliono ricostruire la Striscia x.com