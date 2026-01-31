Strappo nel centrosinistra Ecco l’altolà dei riformisti | Capecchi nome divisivo

Il centrosinistra fa ancora fatica a trovare una linea comune. I riformisti hanno messo in chiaro il loro punto di vista, definendo Capecchi un nome divisivo e sottolineando le tensioni all’interno del campo che dovrebbe unire Italia Viva, Rifondazione Comunista e altri. La discussione resta aperta, e ancora non si vede una svolta concreta verso l’accordo.

Sembra essere ancora ben lontana l’unità d’intenti nel "campo larghissimo" che vuole proporre il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative e che va da Italia Viva a Rifondazione Comunista. Dopo le ultime indiscrezioni emerse, infatti, lo schieramento di " Casa Riformista " (Italia Viva, Psi, +Europa, Civici e Riformisti) mette il veto sulla possibile scelta della coalizione verso Giovanni Capecchi. "Ne riconosciamo il suo valore intellettuale – dicono gli esponenti dei partiti centristi – ma appare più un politico ben connotato, con la sua storia, che non un intellettuale prestato alla politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

