Strage di Crans le telefonate | Qui brucia tutto | venite

Alle 1:30 di Capodanno, il centralino del soccorso svizzero riceve una serie di chiamate di emergenza da Crans-Montana. Le persone gridano che tutto sta bruciando e chiedono aiuto. La scena si trasforma in un’apocalisse improvvisa, con un’ondata di paura e disperazione che si diffonde tra i testimoni. La tragedia del Constellation si conclude con conseguenze drammatiche, lasciando dietro di sé un’immagine di caos e dolore.

Un fiume improvviso di paura e di disperazione: dalle 1:30 del primo gennaio la tragedia del Constellation, a Crans-Montana, si è riversata sul centralino del soccorso sanitario svizzero 144. Testimoni allarmati, vittime terrorizzate e soccorritori increduli hanno continuato senza sosta a telefonare alla centrale, chiedendo aiuto e fornendo informazioni da cui è emersa la strage: 41 persone morte e 116 sono rimaste ferite. In un’ora e mezza sono state 171 le chiamate, le cui registrazioni audio sono ora negli atti dell’indagine della procura di Sion. La prima è arrivata qualche secondo prima delle 1:30: "Vorrei che veniste, perché c’è un’emergenza al Constellation", si sente nell’audio trasmesso dalla televisione francese BfmTv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una notte di terrore a Crans-Montana.

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

