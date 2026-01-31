’Strade sicure’ L’aiuto del Nembo per le vie di Prato

Prosegue senza sosta il lavoro dei militari del 183° Reggimento Nembo di Pistoia che si concentrano sulle strade di Prato. Gli agenti sono impegnati ogni giorno a pattugliare le vie, cercando di garantire più sicurezza ai cittadini. Le operazioni, spesso di notte, portano risultati concreti, come il controllo di veicoli e persone sospette. La presenza dei militari è aumentata, e i residenti apprezzano il supporto che arriva dall’esercito.

Prosegue e si intensifica il lavoro dei militari del 183° Reggimento Nembo di Pistoia sul territorio di Prato. Una collaborazione che va avanti da tempo ma che ultimamente è stata rafforzata e potenziata per garantire sicurezza e tutelare cittadine nelle zone più a rischio della città. Tant’è che nei giorni scorsi il questore di Prato Marco Basile ha ricevuto il colonnello Alessandro Villa, che di recente ha assunto il comando del Reggimento Nembo, per condividere le linee operative, già attive sul territorio, che rappresentano un valore aggiunto al costante impegno che le forze di polizia ordinarie esprimono per la sicurezza del territorio pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perugia 2026 investe sulla sicurezza stradale con 30 km di strade asfaltate e un nuovo bando da 7 milioni di euro.

Gli studenti del Marconi Pieralisi sono coinvolti nel progetto per le strade sicure di via Raffaello Sanzio.

