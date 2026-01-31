Storie di unicità | l' atletica paralimpica finisce sulle nuove pensiline digitali

Da lunedì le pensiline del bus di alcune città italiane si sono colorate di azzurro, portando in strada le immagini di atleti paralimpici. Le nuove pensiline digitali trasmettono foto e storie di sportivi che sfidano limiti e stereotipi, creando un’onda di attenzione e rispetto tra i passanti.

Le nuove pensiline digitali si tingono d’azzurro. È quello infatti il colore indossato dagli atleti paralimpici le cui immagini, a partire dal 27 gennaio, sono proiettati alle fermate del bus.L'obiettivo della campagnaLa Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e ATAC hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Storie Di Unicità Roma celebra l'atletica paralimpica: 600 pensiline Atac diventano una galleria urbana Roma si trasforma in una galleria a cielo aperto, con 600 pensiline Atac che diventano vere e proprie opere d’arte. Atletica leggera paralimpica, al campo scuola 'Martelli' nasce un polo nazionale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Storie Di Unicità Argomenti discussi: Ascanio Celestini, dentro il mondo degli ultimi; Spaiati e Speciali: un pomeriggio dedicato all’unicità alla Biblioteca Ilaria Alpi; L’unico edificio di Vitruvio è stato finalmente ritrovato; Come parlare della Shoah dopo Gaza?. FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica Storie di unicità dell’Atletica paralimpicaLa Federazione e l'azienda per la mobilità capitolina hanno avviato una proficua sinergia: tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it Un libro per la Giornata dei Calzini Spaiati: “TU SEI IL DONO PIÙ GRANDE” Ecco il libro de Il Battello a Vapore a cui ho collaborato come pedagogista! “Tu sei il dono più grande. Storie per scoprire la fiducia, il coraggio, l’unicità dentro di sé”. Ogni bambi - facebook.com facebook Due storie, un unico viaggio nel mito. Sabato 24 gennaio ad #AbbadiaIsola: #libro e #spettacolo su Ulisse, con aperitivo incluso. bit.ly/Due-storie Luca Betti @ViaFrancigenaEU @regionetoscana x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.