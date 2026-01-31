Stoccarda-Friburgo domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 15:30, Stoccarda e Friburgo si sfidano in Bundesliga. Dopo aver già passato il turno in Europa League, le due squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in campionato. La partita si gioca in un momento importante della stagione e potrebbe incidere sulla classifica di entrambe. I tifosi sono in attesa di vedere quale squadra avrà la meglio.

Dopo aver blindato il passaggio del turno in Europa League Stoccarda e Friburgo si affrontano in questa gara valevole per il ventesimo turno di Bundesliga. Gli Schwaben hanno faticato per avere ragione dello Young Boys, andando prima in doppio vantaggio e poi facendosi rimontare dagli svizzeri. Nel finale è arrivato il gol partita di Andres: per il giovane spagnolo ex Real Madrid è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

