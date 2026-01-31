Massimiliano Stellone invita i suoi giocatori a essere più decisi. Alla vigilia della partita di domenica pomeriggio a Piancastagnaio, l’allenatore del Pesaro non ha nascosto le sue aspettative: “Basta esitazioni, servono scelte audaci sul campo”. Il tecnico chiede coraggio e determinazione per affrontare la trasferta e migliorare la prestazione della squadra.

Il tecnico del Pesaro, Massimiliano Stellone, ha lanciato un monito ai suoi giocatori in vista della trasferta di Piancastagnaio, in programma domenica alle 14.30. L’obiettivo del mister è chiaro: superare il momento di difficoltà che ha segnato le ultime tre giornate, caratterizzate da sconfitte contro Pineto, Arezzo e Livorno. Nonostante il calo di rendimento, Stellone non ha perso la fiducia nel gruppo, ma ha chiesto un cambio di atteggiamento. «Adesso voglio vedere più coraggio nelle giocate», ha dichiarato, puntando il dito soprattutto su chi ha maggiore esperienza in campo. Il richiamo al coraggio non è solo un invito morale, ma una richiesta concreta di aggressività, di presenza fisica nei duelli e di decisione nei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellone incita alla propositività: “Basta esitazioni, servono scelte audaci sul campo

Approfondimenti su Massimiliano Stellone

Nel match di Serie C di basket, la Virtus Certaldo ha disputato una buona terza frazione, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso della partita contro i Dragons Prato, che si sono imposti con il punteggio di 80-61.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trasferta con la Pianese, Stellone incita i biancorossi: «Vis Pesaro, serve più coraggio per ripartire» - facebook.com facebook