Stellantis conferma gli impegni Più produzione in Italia nel 2026

Stellantis ha confermato che nel 2026 aumenterà la produzione in Italia. La casa automobilistica annuncia nuovi modelli, più assunzioni e una spinta verso lo stabilimento italiano. La notizia ha già fatto discutere, mentre le aziende si preparano a questa nuova fase.

Stellantis rilancia sull’Italia e annuncia nuovi modelli, aumento della produzione e assunzioni a partire dal 2026. Il responsabile per l’Europa, Emanuele Cappellano, rassicura: "Confermiamo l’impegno per l’Italia che continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel futuro del gruppo". Fuori, davanti al ministero, le tute blu riempiono la strada tra bandiere e fumogeni. Dentro, è il giorno del tavolo nazionale sull’automotive convocato dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E così, davanti a governo, Regioni, imprese e sindacati, Cappellano illustra il piano del gruppo: "La produzione di Stellantis aumenterà già dal 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

