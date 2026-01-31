Stellantis ha confermato che nel 2026 aumenterà la produzione in Italia. La casa automobilistica annuncia nuovi modelli, più assunzioni e una spinta verso lo stabilimento italiano. La notizia ha già fatto discutere, mentre le aziende si preparano a questa nuova fase.

Stellantis rilancia sull’Italia e annuncia nuovi modelli, aumento della produzione e assunzioni a partire dal 2026. Il responsabile per l’Europa, Emanuele Cappellano, rassicura: "Confermiamo l’impegno per l’Italia che continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel futuro del gruppo". Fuori, davanti al ministero, le tute blu riempiono la strada tra bandiere e fumogeni. Dentro, è il giorno del tavolo nazionale sull’automotive convocato dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E così, davanti a governo, Regioni, imprese e sindacati, Cappellano illustra il piano del gruppo: "La produzione di Stellantis aumenterà già dal 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stellantis conferma gli impegni. Più produzione in Italia nel 2026

Approfondimenti su Stellantis Italia

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia si è attestata sotto le 380.

Il 2025 si distingue come uno degli anni più complessi per Stellantis, con un significativo calo nella produzione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La produzione a Melfi PZ del Nuovo Jeep Compass 2026

Ultime notizie su Stellantis Italia

Argomenti discussi: Stellantis, Cappellano conferma l'impegno per l'Italia: produzione in aumento già dal 2026, ma resta il nodo della competitività. Scettici i sindacati: nessuna rassicurazione per i lavoratori; Crisi Auto, Stellantis conferma impegni ma sindacati preoccupati; Tavolo Automotive, Stellantis conferma gli impegni; Stellantis conferma impegni per l'Italia, nuovi modelli e più produzione.

Stellantis conferma impegni per l'Italia, nuovi modelli e più produzioneStellantis conferma gli impegni per l'Italia e rilancia la produzione, in aumento già nel 2026 grazie a nuovi modelli in arrivo, con meno cassa integrazione e oltre 500 assunzioni. ansa.it

Tavolo Automotive, Stellantis conferma gli impegniDopo l'apertura dell'Europa alla neutralità tecnologica, si riapre il dibattito sulla produzione industriale italiana con il tavolo convocato dal Ministro Urso ... auto.it

Stellantis conferma il proprio impegno per l’Italia, oltre sette miliardi al settore automotive nel 2026 x.com

STELLANTIS IN ITALIA: UN FUTURO TRA PROMESSE E SFIDE Oggi, Stellantis ha preso parte al tavolo nazionale sull'automotive, presentando un quadro di investimenti e piani produttivi in Italia. Emanuele Cappellano ha confermato l'impegno del Gruppo, n - facebook.com facebook